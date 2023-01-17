Колтышев Олег Георгиевич
Место рождениясело Гари
Дата рождения17.11.1952
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1952
Отец: Колтышев Георгий Максимович
Мать: Волкова Екатерина
село Гари
Рождение ребёнка
12.04.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колтышева Татьяна Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Колтышева Татьяна Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колтышев Дмитрий Олегович
Мать ребёнка: Колтышева Татьяна Степановна
Место жительства
Неизвестно