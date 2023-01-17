Колтышев Олег Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолтышев Олег Георгиевич

Колтышев Олег Георгиевич

avatar

Место рождения

село Гари

Дата рождения

17.11.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1952

Отец: Колтышев Георгий Максимович

Мать: Волкова Екатерина

село Гари
Рождение ребёнка
12.04.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колтышева Татьяна Степановна

Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтышев Сергей Олегович

Мать ребёнка: Колтышева Татьяна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колтышева Татьяна Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колтышев Дмитрий Олегович

Мать ребёнка: Колтышева Татьяна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Тугулым, Тугулымский район, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close