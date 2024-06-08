Шельдяков Николай Осипович
Место рождения
Дата рождения1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Шельдяков Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шельдякова Мария Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Шельдяков Михаил Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Шельдякова Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Шельдяков Александр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
07.07.1872 ст.
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шельдяков Иван Николаевич
Мать ребёнка: Шельдякова (Кирцева) Флена (Филона) Кировна
Рождение ребёнка
?.03.1878 ст.
Дочь: Шельдякова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Шельдякова (Кирцева) Флена (Филона) Кировна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шельдякова Евлампия Николаевна
Мать ребёнка: Шельдякова (Кирцева) Флена (Филона) Кировна