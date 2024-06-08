Шельдяков Николай Осипович 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шельдяков Николай Осипович

Место рождения

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1828

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Шельдяков Осип

Мать: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шельдякова Мария Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Шельдяков Михаил Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Шельдякова Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Шельдяков Александр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
07.07.1872 ст.

Жена: Шельдякова (Кирцева) Флена (Филона) Кировна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1874

Сын: Шельдяков Иван Николаевич

Мать ребёнка: Шельдякова (Кирцева) Флена (Филона) Кировна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.03.1878 ст.

Дочь: Шельдякова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Шельдякова (Кирцева) Флена (Филона) Кировна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шельдякова Евлампия Николаевна

Мать ребёнка: Шельдякова (Кирцева) Флена (Филона) Кировна

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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