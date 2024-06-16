Шельдякова (Кирцева) Флена (Филона) Кировна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Прохоров Кир Прохорович
Мать: Кирцева Марина Ивановна
Бракосочетание
07.07.1872 ст.
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1874
Сын: Шельдяков Иван Николаевич
Отец ребёнка: Шельдяков Николай Осипович
Рождение ребёнка
?.03.1878 ст.
Дочь: Шельдякова Александра Николаевна
Отец ребёнка: Шельдяков Николай Осипович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шельдякова Евлампия Николаевна
Отец ребёнка: Шельдяков Николай Осипович
Смерть
Неизвестно