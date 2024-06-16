Шельдякова (Кирцева) Флена (Филона) Кировна 1844 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шельдякова (Кирцева) Флена (Филона) Кировна

Место рождения

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Прохоров Кир Прохорович

Мать: Кирцева Марина Ивановна

Репное, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
07.07.1872 ст.

Муж: Шельдяков Николай Осипович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1874

Сын: Шельдяков Иван Николаевич

Отец ребёнка: Шельдяков Николай Осипович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.03.1878 ст.

Дочь: Шельдякова Александра Николаевна

Отец ребёнка: Шельдяков Николай Осипович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шельдякова Евлампия Николаевна

Отец ребёнка: Шельдяков Николай Осипович

Перевоз, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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