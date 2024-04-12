Олыва Раиса Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олыва Раиса Ильинична

Место рождения

Масютовка, Харківська область

Дата рождения

1923

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1913 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
1953 г.р.

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Олыва Илья

Мать: Олыва .

Масютовка, Харківська область
Бракосочетание
1940

Муж: Дрофа Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дрофа Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
28.02.1947

Сын: Дрофа Владимир Тимофеевич

Отец ребёнка: Дрофа Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
05.10.1953

Сын: Дрофа Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Дрофа Тимофей Иванович

Смерть
1982
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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