Олыва Раиса Ильинична
Место рождения
Дата рождения1923
Дата смерти1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Олыва Илья
Мать: Олыва .
Бракосочетание
1940
Рождение ребёнка
19.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дрофа Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
28.02.1947
Сын: Дрофа Владимир Тимофеевич
Отец ребёнка: Дрофа Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1953
Сын: Дрофа Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Дрофа Тимофей Иванович
Смерть
1982
Усть-Лабинск, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край