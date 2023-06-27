Олыва .
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Олыва Кузьма Ильич
Отец ребёнка: Олыва Илья
Рождение ребёнка
11.06.1921
Сын: Олыва Иван Ильич
Отец ребёнка: Олыва Илья
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Олыва Раиса Ильинична
Отец ребёнка: Олыва Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Олыва Илья
Смерть
Неизвестно