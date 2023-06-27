Олыва . — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОлыва .

Олыва .

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Олыва Кузьма Ильич

Отец ребёнка: Олыва Илья

Масютовка, Харківська область
Рождение ребёнка
11.06.1921

Сын: Олыва Иван Ильич

Отец ребёнка: Олыва Илья

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Олыва Раиса Ильинична

Отец ребёнка: Олыва Илья

Масютовка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Олыва Илья

Смерть
Неизвестно