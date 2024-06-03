Киселева (--) Феодосия Никаноровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Киселев Исай
Рождение ребёнка
До 1883
Отец ребёнка: Киселев Исай
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Киселев Исай
Рождение ребёнка
1886
Сын: Киселев Калистрат Исаевич
Отец ребёнка: Киселев Исай
Рождение ребёнка
1889
Отец ребёнка: Киселев Исай
Смерть
Неизвестно