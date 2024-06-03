Киселева (--) Феодосия Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (--) Феодосия Никаноровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Исай

Рождение ребёнка
До 1883

Сын: Киселев Василий Исаевич

Отец ребёнка: Киселев Исай

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Киселев Евфим Исаевич

Отец ребёнка: Киселев Исай

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Киселев Калистрат Исаевич

Отец ребёнка: Киселев Исай

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Киселев Кирилл Исаевич

Отец ребёнка: Киселев Исай

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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