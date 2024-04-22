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Киселев Василий Исаевич

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Киселев Исай

Мать: Киселева Феодосия Никаноровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.03.1901

Дочь: Киселева Евдокия Исаевна

Мать ребёнка: Киселева Анастасия Николаевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
12.03.1904

Сын: Киселев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Киселева Анастасия Николаевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Анастасия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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