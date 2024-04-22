Киселев Василий Исаевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Киселев Исай
Рождение ребёнка
01.03.1901
Дочь: Киселева Евдокия Исаевна
Мать ребёнка: Киселева Анастасия Николаевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
12.03.1904
Сын: Киселев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Киселева Анастасия Николаевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно