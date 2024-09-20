Киселев Евфим Исаевич
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Киселев Исай
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
06.11.1902
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
03.11.1903
Дочь: Киселева Александра Евфимилиевна
Мать ребёнка: Киселева (Апонисима) Екатерина Дмитриевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347] мать Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1906
Дочь: Киселева Антонина Евфимовна
Мать ребёнка: Киселева (Апонисима) Екатерина Дмитриевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
08.09.1907
Дочь: Киселева Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Киселева (Апонисима) Екатерина Дмитриевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
23.04.1910
Сын: Киселев Георгий Евфимович
Мать ребёнка: Киселева (--) Екатерина Васильевна
спирино
Смерть
Неизвестно