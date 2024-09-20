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Киселев Евфим Исаевич

Место рождения

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Киселев Исай

Мать: Киселева (--) Феодосия Никаноровна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева (--) Екатерина Васильевна

Бракосочетание
06.11.1902

Жена: Киселева (Апонисима) Екатерина Дмитриевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Рождение ребёнка
03.11.1903

Дочь: Киселева Александра Евфимилиевна

Мать ребёнка: Киселева (Апонисима) Екатерина Дмитриевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347] мать Васильевна
Рождение ребёнка
28.02.1906

Дочь: Киселева Антонина Евфимовна

Мать ребёнка: Киселева (Апонисима) Екатерина Дмитриевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1906 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3350]
Рождение ребёнка
08.09.1907

Дочь: Киселева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Киселева (Апонисима) Екатерина Дмитриевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Рождение ребёнка
23.04.1910

Сын: Киселев Георгий Евфимович

Мать ребёнка: Киселева (--) Екатерина Васильевна

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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