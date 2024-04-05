Ostrowska (Duchnowska) Klementyna Bolesława Около 1888 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиOstrowska (Duchnowska) Klementyna Bolesława

Ostrowska (Duchnowska) Klementyna Bolesława

avatar

Место рождения

Truskolas Łachy

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

09.01.1931

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Duchnowski Bronisław

Мать: Duchnowska (Perkowska) Marta

Truskolas Łachy
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ostrowski Wacław

Отец ребёнка: Ostrowski Franciszek

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Krysiuk (Ostrowska) Marianna

Отец ребёнка: Ostrowski Franciszek

Бракосочетание
28.01.1907

Муж: Ostrowski Franciszek

Sokoły akt 6/1907
Рождение ребёнка
26.11.1907

Сын: Ostrowski Jan

Отец ребёнка: Ostrowski Franciszek

Рождение ребёнка
02.09.1918

Дочь: Jankowska (Ostrowska) Stefania

Отец ребёнка: Ostrowski Franciszek

Рождение ребёнка
31.10.1922

Дочь: Sokolik (Ostrowska) Zofia

Отец ребёнка: Ostrowski Franciszek

Смерть
09.01.1931
Похороны
Неизвестно
Wysokie Mazowieckie R47

Мы используем куки для улучшения работы сайта.