Ostrowska (Duchnowska) Klementyna Bolesława
Место рожденияTruskolas Łachy
Дата рожденияОколо 1888
Дата смерти09.01.1931
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Отец: Duchnowski Bronisław
Truskolas Łachy
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ostrowski Wacław
Отец ребёнка: Ostrowski Franciszek
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Krysiuk (Ostrowska) Marianna
Отец ребёнка: Ostrowski Franciszek
Бракосочетание
28.01.1907
Муж: Ostrowski Franciszek
Sokoły akt 6/1907
Рождение ребёнка
26.11.1907
Сын: Ostrowski Jan
Отец ребёнка: Ostrowski Franciszek
Рождение ребёнка
02.09.1918
Дочь: Jankowska (Ostrowska) Stefania
Отец ребёнка: Ostrowski Franciszek
Рождение ребёнка
31.10.1922
Дочь: Sokolik (Ostrowska) Zofia
Отец ребёнка: Ostrowski Franciszek
Смерть
09.01.1931
Похороны
Неизвестно
Wysokie Mazowieckie R47