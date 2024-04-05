Ostrowski Jan 26.11.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ostrowski Jan

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1907

Дата смерти

02.02.1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Жена

1909 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1907

Отец: Ostrowski Franciszek

Мать: Ostrowska (Duchnowska) Klementyna Bolesława

Бракосочетание
16.02.1931

Жена: Ostrowska (Biała) Anna

Wysokie Maz akt 29/1931
Рождение ребёнка
17.11.1931

Сын: Ostrowski Marian

Мать ребёнка: Ostrowska (Biała) Anna

Рождение ребёнка
01.03.1936

Сын: Ostrowski Józef

Мать ребёнка: Ostrowska (Biała) Anna

Рождение ребёнка
31.03.1941

Сын: Ostrowski Kazimierz

Мать ребёнка: Ostrowska (Biała) Anna

Смерть
02.02.1989
Похороны
Неизвестно
Wysokie Mazowieckie L12

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