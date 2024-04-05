Ostrowski Jan
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1907
Дата смерти02.02.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1907
Бракосочетание
16.02.1931
Жена: Ostrowska (Biała) Anna
Wysokie Maz akt 29/1931
Рождение ребёнка
17.11.1931
Сын: Ostrowski Marian
Мать ребёнка: Ostrowska (Biała) Anna
Рождение ребёнка
01.03.1936
Сын: Ostrowski Józef
Мать ребёнка: Ostrowska (Biała) Anna
Рождение ребёнка
31.03.1941
Сын: Ostrowski Kazimierz
Мать ребёнка: Ostrowska (Biała) Anna
Смерть
02.02.1989
Похороны
Неизвестно
Wysokie Mazowieckie L12