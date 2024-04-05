Krysiuk (Ostrowska) Marianna Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Krysiuk (Ostrowska) Marianna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.10.1973

Пол

Женский

Отец

Около 1884 г.р.

Мать

Около 1888 г.р.

Муж

Дети

1932 г.р.
Около 1933 г.р.
1946 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ostrowski Franciszek

Мать: Ostrowska (Duchnowska) Klementyna Bolesława

Бракосочетание
1829

Муж: Krysiuk Jan

Wysokie Maz akt 47/1829
Рождение ребёнка
1932

Сын: Krysiuk Witold

Отец ребёнка: Krysiuk Jan

Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Szaciłło (Krysiuk) Janina

Отец ребёнка: Krysiuk Jan

Рождение ребёнка
16.05.1946

Сын: Krysiuk Ryszard

Отец ребёнка: Krysiuk Jan

Смерть
25.10.1973

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