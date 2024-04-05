Krysiuk (Ostrowska) Marianna
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти25.10.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1829
Муж: Krysiuk Jan
Wysokie Maz akt 47/1829
Рождение ребёнка
1932
Сын: Krysiuk Witold
Отец ребёнка: Krysiuk Jan
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Szaciłło (Krysiuk) Janina
Отец ребёнка: Krysiuk Jan
Рождение ребёнка
16.05.1946
Сын: Krysiuk Ryszard
Отец ребёнка: Krysiuk Jan
Смерть
25.10.1973