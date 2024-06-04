Салтанов Игнатий Ларионович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиПосле 1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтанов Андрей Игнатьевич
Мать ребёнка: Салтанова Ефросинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Салтанова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
24.02.1874
Дочь: Херова (Салтанова) Евдокия Игнатьева
Мать ребёнка: Салтанова Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
20.02.1876
Сын: Салтанов Федор Игнатьевич
Мать ребёнка: Салтанова Ефросинья Васильева
Восприемник
24.03.1877
Василий Матвеевич Зубарев
Восприемник
24.10.1878
Параскева Григорьевна (Салтанова) Мельникова
Восприемник
14.02.1882
Алексей Матвеевич Зубарев
Смерть
После 1876