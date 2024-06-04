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Салтанов Игнатий Ларионович

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

После 1876

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Салтанов Ларион Никитин

Мать: Салтанова (Репкина) Дарья Захарова

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтанов Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Салтанова Ефросинья Васильева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтанова Ефросинья Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Салтанов Антон Игнатьев

Мать ребёнка: Салтанова Ефросинья Васильева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.02.1874

Дочь: Херова (Салтанова) Евдокия Игнатьева

Мать ребёнка: Салтанова Ефросинья Васильева

Рождение ребёнка
20.02.1876

Сын: Салтанов Федор Игнатьевич

Мать ребёнка: Салтанова Ефросинья Васильева

Восприемник
24.03.1877
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Василий Матвеевич Зубарев
Восприемник
24.10.1878
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Параскева Григорьевна (Салтанова) Мельникова
Восприемник
14.02.1882
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Алексей Матвеевич Зубарев
Смерть
После 1876

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