Салтанова Ефросинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Салтанов Антон Игнатьевич
Отец ребёнка: Салтанов Игнатий Ларионович
Рождение ребёнка
12.02.1874 ст.
Дочь: Херова Евдокия Игнатьева
Отец ребёнка: Салтанов Игнатий Ларионович
Рождение ребёнка
08.02.1876 ст.
Сын: Салтанов Федор Игнатьевич
Отец ребёнка: Салтанов Игнатий Ларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салтанов Андрей Игнатьевич
Отец ребёнка: Салтанов Игнатий Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно