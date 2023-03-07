Салтанова Ефросинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салтанова Ефросинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Салтанов Антон Игнатьевич

Отец ребёнка: Салтанов Игнатий Ларионович

Рождение ребёнка
12.02.1874 ст.

Дочь: Херова Евдокия Игнатьева

Отец ребёнка: Салтанов Игнатий Ларионович

Рождение ребёнка
08.02.1876 ст.

Сын: Салтанов Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Салтанов Игнатий Ларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салтанов Андрей Игнатьевич

Отец ребёнка: Салтанов Игнатий Ларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салтанов Игнатий Ларионович

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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