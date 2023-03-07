Салтанов Андрей Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.09.1898 ст.
Мать ребёнка: Салтанова Марфа Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салтанова Марфа Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно