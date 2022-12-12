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Грибанов Савелий Васильевич

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Место рождения

Красикова, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Грибанов Василий Лаврентьевич

Мать: Коробкова Марья

Красикова, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Грибанов Василий Савельевич

Мать ребёнка: Грибанова Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
19.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Грибанова Василиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибанова Василиса Алексеевна

Смерть
?.03.1942
Был в последнем бою в марте 1942 года
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