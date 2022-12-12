Грибанов Савелий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Грибанов Василий Лаврентьевич
Мать: Коробкова Марья
Рождение ребёнка
1928
Сын: Грибанов Василий Савельевич
Мать ребёнка: Грибанова Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
19.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Грибанова Василиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1942
Был в последнем бою в марте 1942 года