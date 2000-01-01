Грибанова (Коробкова) Василиса Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти05.10.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Коробков Алексей
Мать: Коробкова Марья
Рождение ребёнка
1928
Сын: Грибанов Василий Савельевич
Отец ребёнка: Грибанов Савелий Васильевич
Рождение ребёнка
19.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грибанов Савелий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.10.1953