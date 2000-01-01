Грибанова (Коробкова) Василиса Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибанова (Коробкова) Василиса Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

05.10.1953

Пол

Женский

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Коробков Алексей

Мать: Коробкова Марья

Рождение ребёнка
1928

Сын: Грибанов Василий Савельевич

Отец ребёнка: Грибанов Савелий Васильевич

Рождение ребёнка
19.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грибанов Савелий Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грибанов Савелий Васильевич

Смерть
05.10.1953
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