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(Березина) Александра Степановна

Место рождения

Похвала, Кологривский уезд, Костромская область

Дата рождения

02.04.1903 ст.

Дата смерти

04.06.1903 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1903 ст.

Отец: Березин Степан Васильевич

Мать: Березина (-) Ульяна Андреевна

Похвала, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.164-165 (Рождение №-23ж)
Крещение
03.04.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстная мать: Феодосия Дмитриевна - крестьянская девица из д.Похвалы
Смерть
04.06.1903 ст.
Похвала, Кологривский уезд, Костромская область
Младенец в 2 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
06.06.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.197-198 (Умершие №-15ж)

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