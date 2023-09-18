(Березина) Александра Степановна
Место рождения
Дата рождения02.04.1903 ст.
Дата смерти04.06.1903 ст.
ПолЖенский
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1903 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.164-165 (Рождение №-23ж)
Крещение
03.04.1903 ст.
Крёстная мать: Феодосия Дмитриевна - крестьянская девица из д.Похвалы
Смерть
04.06.1903 ст.
Младенец в 2 мес. (от поноса / дизентерия)
Похороны
06.06.1903 ст.
МК 56-13-43 стр.197-198 (Умершие №-15ж)