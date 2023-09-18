Березина (-) Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1903
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.03.1893 ст.
Сын: Березин Алексей Степанович
Отец ребёнка: Березин Степан Васильевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-00-00 стр.464 (Рождение №-18м)
Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.
Дочь: (Березина) Александра Степановна
Отец ребёнка: Березин Степан Васильевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.164-165 (Рождение №-23ж)
Смерть
После 1903