Березина (-) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (-) Ульяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1903

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березин Степан Васильевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
16.03.1893 ст.

Сын: Березин Алексей Степанович

Отец ребёнка: Березин Степан Васильевич

Похвала, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-00-00 стр.464 (Рождение №-18м)
Рождение ребёнка
02.04.1903 ст.

Дочь: (Березина) Александра Степановна

Отец ребёнка: Березин Степан Васильевич

Похвала, Кологривский уезд, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.164-165 (Рождение №-23ж)
Смерть
После 1903

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