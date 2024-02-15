Татьяна Семеновна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ираида Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная.
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Незаконнорожденная.
Смерть
Неизвестно