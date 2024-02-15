Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Семеновна

Место рождения

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1855

Муж: Александр

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ираида Александровна

Отец ребёнка: Александр

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: не указан

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная.
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Бильново, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Незаконнорожденная.
Смерть
Неизвестно

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