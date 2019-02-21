(Куцабенкова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения02.05.1936
Дата смерти21.02.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936
Рождение ребёнка
10.12.1961
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Федорович
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1967
Дочь: Иванова Светлана
Отец ребёнка: Иванов Анатолий Федорович
Смерть
21.02.2019
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно