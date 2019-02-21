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(Куцабенкова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Пантюховка, Юровская волость, Краснинский уезд

Дата рождения

02.05.1936

Дата смерти

21.02.2019

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1936

Отец: Куцабенков Петр Дмитриевич

Мать: Куцабенкова Варвара Игнатьевна

Пантюховка, Юровская волость, Краснинский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1961

Сын: Иванов Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Федорович

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1967

Дочь: Иванова Светлана

Отец ребёнка: Иванов Анатолий Федорович

Смерть
21.02.2019
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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