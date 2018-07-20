Иванов Анатолий Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.12.1928
Дата смерти20.07.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928
Отец: Иванов Федор Михайлович
Мать: Иванова Мария Павловна
Рождение ребёнка
10.12.1961
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1967
Дочь: Иванова Светлана
Мать ребёнка: Екатерина Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель химии(ранее и физики)
Военная служба
Неизвестно
Во время Великой Отечественной войны ушел партизаном в леса Смоленской области
Смерть
20.07.2018
Причина смерти: Тромб через полгода после инсульта
Похороны
Неизвестно