Иванов Анатолий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Анатолий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.12.1928

Дата смерти

20.07.2018

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1928

Отец: Иванов Федор Михайлович

Мать: Иванова Мария Павловна

Рождение ребёнка
10.12.1961

Сын: Иванов Олег Анатольевич

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
30.10.1967

Дочь: Иванова Светлана

Мать ребёнка: Екатерина Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель химии(ранее и физики)
Военная служба
Неизвестно
Во время Великой Отечественной войны ушел партизаном в леса Смоленской области
Смерть
20.07.2018
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Тромб через полгода после инсульта
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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