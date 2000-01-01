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Попов Иван Степанович

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Место рождения

п. Чернопенье (Бахматовский)

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Попов Степан Георгиевич

Мать: Попова Степанида

п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
04.11.1845

Жена: Попова Феодосия

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Попов Илья Иванович

Мать ребёнка: Попова Феодосия

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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