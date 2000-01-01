Попов Иван Степанович
Место рожденияп. Чернопенье (Бахматовский)
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Попов Степан Георгиевич
Мать: Попова Степанида
п. Чернопенье (Бахматовский)
Бракосочетание
04.11.1845
Жена: Попова Феодосия
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Попов Илья Иванович
Мать ребёнка: Попова Феодосия
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно