Попова (?) Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (?) Феодосия

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Место рождения

д. 2 Соколовская

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

д. 2 Соколовская
Спассо - Талицкий приход
Бракосочетание
04.11.1845

Муж: Попов Иван Степанович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1848

Сын: Попов Илья Иванович

Отец ребёнка: Попов Иван Степанович

п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно
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