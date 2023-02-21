Попова (?) Феодосия
Место рожденияд. 2 Соколовская
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
д. 2 Соколовская
Спассо - Талицкий приход
Бракосочетание
04.11.1845
п. Чернопенье (Бахматовский)
Рождение ребёнка
1848
Сын: Попов Илья Иванович
Отец ребёнка: Попов Иван Степанович
п. Чернопенье (Бахматовский)
Место жительства
Неизвестно
п. Чернопенье (Бахматовский)
Смерть
Неизвестно