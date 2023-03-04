Попова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Попов Иван Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Георгиевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Попов Яков Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Георгиевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Попов Герасим Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Георгиевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Попов Тихон Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Георгиевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Попов Семён Степанович

Отец ребёнка: Попов Степан Георгиевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан Георгиевич

Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Чернопенье, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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