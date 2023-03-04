Попова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Попов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Попов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Попов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Попов Степан Георгиевич
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Попов Степан Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно