Плешкова (Бамбурова) Надежда Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешкова (Бамбурова) Надежда Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1950

Дата смерти

06.11.1987

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1950

Отец: Дербан Анатолий Александрович

Мать: Бамбурова Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
09.01.1969

Дочь: Плешкова Марина Геннадьевна

Отец ребёнка: Плешков Геннадий Андреевич

Красноярский край, Канский район, п. Филимоново
Рождение ребёнка
16.01.1977

Дочь: Машновская Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Плешков Геннадий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешков Геннадий Андреевич

Смерть
06.11.1987
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