Плешкова (Бамбурова) Надежда Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1950
Дата смерти06.11.1987
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1950
Рождение ребёнка
09.01.1969
Дочь: Плешкова Марина Геннадьевна
Отец ребёнка: Плешков Геннадий Андреевич
Красноярский край, Канский район, п. Филимоново
Рождение ребёнка
16.01.1977
Дочь: Машновская Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Плешков Геннадий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1987