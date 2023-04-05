Машновская (Плешкова) Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машновская (Плешкова) Елена Геннадьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1977

Отец: Плешков Геннадий Андреевич

Мать: Плешкова Надежда Анатольевна

Бракосочетание
22.02.1997

Муж: Машновский Вячеслав Анатольевич

Рождение ребёнка
01.10.1997

Дочь: Машновская Надежда Вячеславовна

Отец ребёнка: Машновский Вячеслав Анатольевич

Рождение ребёнка
10.05.2001

Сын: Машновский Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Машновский Вячеслав Анатольевич

Место жительства
Неизвестно
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