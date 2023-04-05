Машновская (Плешкова) Елена Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1977
Бракосочетание
22.02.1997
Рождение ребёнка
01.10.1997
Дочь: Машновская Надежда Вячеславовна
Отец ребёнка: Машновский Вячеслав Анатольевич
Рождение ребёнка
10.05.2001
Сын: Машновский Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Машновский Вячеслав Анатольевич
Место жительства
Неизвестно