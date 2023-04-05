Плешков Геннадий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1950
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1950
Отец: Мешков Александр Г
Рождение ребёнка
09.01.1969
Дочь: Плешкова Марина Геннадьевна
Мать ребёнка: Плешкова Надежда Анатольевна
Красноярский край, Канский район, п. Филимоново
Рождение ребёнка
16.01.1977
Дочь: Машновская Елена Геннадьевна
Мать ребёнка: Плешкова Надежда Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно