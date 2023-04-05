Плешков Геннадий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешков Геннадий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1950

Отец: Мешков Александр Г

Мать: Плешкова Кристина Леонтьевна

Рождение ребёнка
09.01.1969

Дочь: Плешкова Марина Геннадьевна

Мать ребёнка: Плешкова Надежда Анатольевна

Красноярский край, Канский район, п. Филимоново
Рождение ребёнка
16.01.1977

Дочь: Машновская Елена Геннадьевна

Мать ребёнка: Плешкова Надежда Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плешкова Надежда Анатольевна

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