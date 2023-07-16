Флегонтов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти1972
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Флегонтов Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
13.08.1948
Сын: Флегонтов Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Флегонтова (Козлёнкова) Мария Матвеевна
Смерть
1972