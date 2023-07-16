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Флегонтов Владимир Васильевич

Место рождения

Ряпино, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1903

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

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1948 г.р.

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ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Флегонтов Василий

Мать: не указана

Ряпино, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Флегонтова (Козлёнкова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флегонтова (Козлёнкова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флегонтова (Козлёнкова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флегонтова (Козлёнкова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флегонтова (Козлёнкова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Флегонтова (Козлёнкова) Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
13.08.1948

Сын: Флегонтов Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Флегонтова (Козлёнкова) Мария Матвеевна

Ряпино, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1972

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