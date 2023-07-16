Флегонтова (Козлёнкова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флегонтова (Козлёнкова) Мария Матвеевна

Место рождения

Ряпино, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

11.08.1906

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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1948 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
11.08.1906

Отец: Козлёнков Матвей

Мать: не указана

Ряпино, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флегонтов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флегонтов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флегонтов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флегонтов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флегонтов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Флегонтов Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
13.08.1948

Сын: Флегонтов Геннадий Владимирович

Отец ребёнка: Флегонтов Владимир Васильевич

Ряпино, Порецкий муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
1997

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