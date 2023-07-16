Флегонтова (Козлёнкова) Мария Матвеевна
Место рождения
Дата рождения11.08.1906
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1906
Отец: Козлёнков Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1936
Рождение ребёнка
1939
Рождение ребёнка
1941
Рождение ребёнка
1946
Рождение ребёнка
13.08.1948
Сын: Флегонтов Геннадий Владимирович
Отец ребёнка: Флегонтов Владимир Васильевич
Смерть
1997