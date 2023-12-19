Льдова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Льдова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1924 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Льдов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Льдов Иван

Рождение ребёнка
02.11.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Льдов Иван

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Льдов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Льдов Иван

Смерть
Неизвестно
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