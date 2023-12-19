Льдова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Льдов Иван
Рождение ребёнка
02.11.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Льдов Иван
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Льдов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Льдов Иван
Смерть
Неизвестно