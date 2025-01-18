Льдов Александр Иванович 06.11.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Льдов Александр Иванович

Место рождения

Климатино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

06.11.1927

Дата смерти

19.04.1991

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Жена

1934 г.р.
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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1927

Отец: Льдов Иван Павлович

Мать: Льдова Надежда Ивановна

Климатино, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Акт №239 от 06.11.1927
Развод
Неизвестно

Жена: Вирбуль (Чевтаева) Евгения Леонидовна

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
30.09.1953

Жена: Вирбуль (Чевтаева) Евгения Леонидовна

Акт №783
Рождение ребёнка
12.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вирбуль (Чевтаева) Евгения Леонидовна

Бракосочетание
25.05.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
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Бракосочетание
21.08.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Кротовка, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
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Смерть
19.04.1991
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак легких | Акт №1410 от 19.04.1991 | https://familio.org/settlements/811e618b-b9de-497b

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