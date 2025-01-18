Льдов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения06.11.1927
Дата смерти19.04.1991
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1927
Отец: Льдов Иван Павлович
Мать: Льдова Надежда Ивановна
Акт №239 от 06.11.1927
Развод
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.09.1953
Акт №783
Рождение ребёнка
12.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вирбуль (Чевтаева) Евгения Леонидовна
Бракосочетание
25.05.1974
Жена: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
21.08.1976
Жена: скрыто настройками приватности
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Смерть
19.04.1991
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Рак легких | Акт №1410 от 19.04.1991 | https://familio.org/settlements/811e618b-b9de-497b