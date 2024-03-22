Подгорбунский свящ. Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения15.05.1889
Дата смерти26.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1889
Рождение ребёнка
1913
Сын: Подгорбунский Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера?
Рождение ребёнка
1917
Сын: Подгорбунский Иннокентий Николаевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера?
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера?
Рождение ребёнка
1926
Сын: Подгорбунский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Подгорбунская Вера?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подгорбунская Вера?
Работа или профессия
Неизвестно
Священик
Смерть
26.10.1937