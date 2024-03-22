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Подгорбунский свящ. Дмитриевич

Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

15.05.1889

Дата смерти

26.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1889

Отец: Подгорбунский свящ. Гаврилович

Мать: Подгорбунская Анна Семеновна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Подгорбунский Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера?

Рождение ребёнка
1917

Сын: Подгорбунский Иннокентий Николаевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера?

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера?

Рождение ребёнка
1926

Сын: Подгорбунский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Подгорбунская Вера?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подгорбунская Вера?

Работа или профессия
Неизвестно
Священик
Смерть
26.10.1937
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