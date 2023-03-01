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Подгорбунская Вера?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Подгорбунский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Дмитриевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Подгорбунский Иннокентий Николаевич

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Дмитриевич

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Дмитриевич

Рождение ребёнка
1926

Сын: Подгорбунский Николай Николаевич

Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подгорбунский свящ. Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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