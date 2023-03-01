Подгорбунская Вера?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1913
Сын: Подгорбунский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Дмитриевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Подгорбунский Иннокентий Николаевич
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Дмитриевич
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Дмитриевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Подгорбунский Николай Николаевич
Отец ребёнка: Подгорбунский свящ. Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно