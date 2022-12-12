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Савиных Яков Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1701 и 1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1676 и 1685 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1708 г.р.
Вычислено 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1701 и 1704

Отец: Савиных Василий Тарасович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Савиных Григорий Яковлевич

Мать ребёнка: Савиных Анна Степановна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Савиных Анна Степановна

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
После 1758

Жена: Савиных Евфимия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савиных Анна Степановна

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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