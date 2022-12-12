Савиных Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1701 и 1704
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1701 и 1704
Отец: Савиных Василий Тарасович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Сын: Савиных Григорий Яковлевич
Мать ребёнка: Савиных Анна Степановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Савиных Анна Степановна
Бракосочетание
После 1758
Жена: Савиных Евфимия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савиных Анна Степановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно