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Савиных Василий Тарасович

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Место рождения

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Между 1676 и 1685

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1645 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1676 и 1685

Отец: Савиных Тарас Пантелеевич

Мать: не указана

Бушмаки, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Между 1701 и 1704

Сын: Савиных Яков Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1708

Сын: Савиных Алексей Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1711

Сын: Савиных Игнатий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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