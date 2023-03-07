Савиных Василий Тарасович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1676 и 1685
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1676 и 1685
Отец: Савиных Тарас Пантелеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1701 и 1704
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1708
Сын: Савиных Алексей Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1711
Сын: Савиных Игнатий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно