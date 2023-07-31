Савиных Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Анна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1703

Дата смерти

До 1758

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1701 и 1704 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Савиных Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Савиных Яков Васильевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1752

Дочь: Акилина Яковлевна

Отец ребёнка: Савиных Яков Васильевич

Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савиных Яков Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Тарасовы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1758
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