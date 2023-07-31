Савиных Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1703
Дата смертиДо 1758
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1703
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Сын: Савиных Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Савиных Яков Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1752
Дочь: Акилина Яковлевна
Отец ребёнка: Савиных Яков Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1758