Стяжкина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стяжкина Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1992

Дочь: Стяжкина Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Стяжкин Сергей Иванович

Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1995

Дочь: Стяжкина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Стяжкин Сергей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стяжкин Сергей Иванович

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