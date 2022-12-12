Стяжкина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1992
Дочь: Стяжкина Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Стяжкин Сергей Иванович
Шурма, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Стяжкина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Стяжкин Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно