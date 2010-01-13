Стяжкина Анна Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стяжкина Анна Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1995

Пол

Женский

Отец

1967 г.р.

Мать

1972 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1995

Отец: Стяжкин Сергей Иванович

Мать: Стяжкина Елена

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