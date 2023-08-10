Терехов Анатолий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехов Анатолий Андреевич

Терехов Анатолий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Терехов Андрей Львович

Мать: Терехова (Журавлёва) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
2003

Мы используем куки для улучшения работы сайта.