Терехова (Журавлёва) Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Журавлёв Николай
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
бригадир в колхозе
Рождение ребёнка
1920
Сын: Терехов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Герасимова (Терехова) Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Терехов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович
Рождение ребёнка
07.05.1928
Сын: Терехов Владимир Андреевич
Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Терехов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Терехов Анатолий Андреевич
Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович
Смерть
1966