Терехова (Журавлёва) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова (Журавлёва) Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Журавлёв Николай

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
бригадир в колхозе
Рождение ребёнка
1920

Сын: Терехов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Герасимова (Терехова) Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Терехов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович

Рождение ребёнка
07.05.1928

Сын: Терехов Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Терехов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Терехов Анатолий Андреевич

Отец ребёнка: Терехов Андрей Львович

Смерть
1966

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