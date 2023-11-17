Смаженый Федот Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смаженый Федот Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Смаженый Дмитрий Федотович

Мать ребёнка: Смаженая Дарья

Соколья Слобода, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Смаженая Елена

Мать ребёнка: Смаженая Дарья

Соколья Слобода, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Смаженый Алексей Федотович

Мать ребёнка: не указана

Соколья Слобода, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Смаженая Марфа Федотовна

Мать ребёнка: Смаженая Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смаженый Пётр Федотович

Мать ребёнка: Смаженая Дарья

Соколья Слобода, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
Соколья Слобода, Жирятинский муниципальный район, Брянская область
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