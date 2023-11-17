Смаженый Федот Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Смаженый Дмитрий Федотович
Мать ребёнка: Смаженая Дарья
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Смаженая Елена
Мать ребёнка: Смаженая Дарья
Рождение ребёнка
1856
Сын: Смаженый Алексей Федотович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Смаженая Марфа Федотовна
Мать ребёнка: Смаженая Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Смаженая Дарья
Смерть
Неизвестно