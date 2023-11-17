Смаженая Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1841
Сын: Смаженый Дмитрий Федотович
Отец ребёнка: Смаженый Федот Сергеевич
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Смаженая Елена
Отец ребёнка: Смаженый Федот Сергеевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Смаженая Марфа Федотовна
Отец ребёнка: Смаженый Федот Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Смаженый Федот Сергеевич
Смерть
Неизвестно