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Сафина Сафра

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Место рождения

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хакимов Фаизрахман

Мать: Хакимова Кубра

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Сабирьян Кафеевич

Отец ребёнка: Сафин Кафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафина) Фахира Кафеевна

Отец ребёнка: Сафин Кафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сафина) Хабира

Отец ребёнка: Сафин Кафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Мухамаджан

Отец ребёнка: Сафин Кафий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафин Кафий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сафин Ахун Кафеевич

Отец ребёнка: Сафин Кафий

Рождение ребёнка
20.03.1932

Дочь: Ганиева (Сафина) Сагира Кофеевна

Отец ребёнка: Сафин Кафий

Смерть
Неизвестно

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