Сафина Сафра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Хакимов Фаизрахман
Мать: Хакимова Кубра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сафин Кафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафина) Фахира Кафеевна
Отец ребёнка: Сафин Кафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сафина) Хабира
Отец ребёнка: Сафин Кафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафин Мухамаджан
Отец ребёнка: Сафин Кафий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафин Кафий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сафин Ахун Кафеевич
Отец ребёнка: Сафин Кафий
Рождение ребёнка
20.03.1932
Дочь: Ганиева (Сафина) Сагира Кофеевна
Отец ребёнка: Сафин Кафий
Смерть
Неизвестно