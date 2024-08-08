Хакимова Кубра
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хакимов Фаизрахман
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сафина Сафра
Отец ребёнка: Хакимов Фаизрахман
Смерть
1983
Муслюмово, Кунашакский район, Челябинская область
Прожила 102 года. За ней ухаживала дочь в конце жизни.