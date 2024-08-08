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Хакимова Кубра

Место рождения

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хакимов Фаизрахман

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сафина Сафра

Отец ребёнка: Хакимов Фаизрахман

Муслюмово, Кунашакский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
1983
Муслюмово, Кунашакский район, Челябинская область
Прожила 102 года. За ней ухаживала дочь в конце жизни.

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