Рабазов Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смерти21.06.1944
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Призыв на военную службу
1939
Призыв на военную службу
22.08.1941
Получение воинского звания/чина
1941
Старший лейтенант
Военная награда
28.07.1943
Медаль «За оборону Ленинграда»
Получение воинского звания/чина
07.12.1943
Капитан
Военная награда
17.01.1944
Орден Красной Звезды
Смерть
21.06.1944
Военная награда
03.07.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
Неизвестно
2 танк. б-н 1 танковая бригада 16 танковая бригада Орловский военный округ
Перезахоронение
Неизвестно
Первичное место захоронения: Карело-Финская ССР, Выборгский (Виипурский) р-н, д. Сяйние, северо-восточнее, 700 м, в районе Место перезахоронения: Выборгский р-н, п. Гончарово