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Рабазов Николай Алексеевич

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Место рождения

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

21.06.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Рабазов Алексей Ксенофонтович

Мать: Рабазова Анна Михайловна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Призыв на военную службу
1939
Призыв на военную службу
22.08.1941
Получение воинского звания/чина
1941
Старший лейтенант
Военная награда
28.07.1943
Медаль «За оборону Ленинграда»
Получение воинского звания/чина
07.12.1943
Капитан
Военная награда
17.01.1944
Орден Красной Звезды
Смерть
21.06.1944
Военная награда
03.07.1944
Орден Отечественной войны II степени
Военная служба
Неизвестно
2 танк. б-н 1 танковая бригада 16 танковая бригада Орловский военный округ
Перезахоронение
Неизвестно
Первичное место захоронения: Карело-Финская ССР, Выборгский (Виипурский) р-н, д. Сяйние, северо-восточнее, 700 м, в районе Место перезахоронения: Выборгский р-н, п. Гончарово
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