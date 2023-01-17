Рабазова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.10.1895
Дата смерти12.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Рабазов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Рабазов Алексей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Рабазов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Рабазов Алексей Ксенофонтович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рабазов Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Рабазов Алексей Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1982
Похоронена в Варежском кладбище