Рабазова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабазова Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.10.1895

Дата смерти

12.01.1982

Пол

Женский

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Рабазов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Рабазов Алексей Ксенофонтович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Рабазов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Рабазов Алексей Ксенофонтович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Рабазов Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Рабазов Алексей Ксенофонтович

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабазов Алексей Ксенофонтович

Смерть
12.01.1982
Похоронена в Варежском кладбище
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