Рабазов Алексей Ксенофонтович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.03.1892
Дата смерти09.03.1970
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1892
Отец: Рабазов Ксенофонт
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Рабазов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Рабазова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Рабазов Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Рабазова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рабазов Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Рабазова Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабазова Анна Михайловна
Смерть
09.03.1970
Похоронен в Варежском кладбище