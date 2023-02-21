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Рабазов Алексей Ксенофонтович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1892

Дата смерти

09.03.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1892

Отец: Рабазов Ксенофонт

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Рабазов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Рабазова Анна Михайловна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Рабазов Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Рабазова Анна Михайловна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Рабазов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Рабазова Анна Михайловна

Ново, Павловский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабазова Анна Михайловна

Смерть
09.03.1970
Похоронен в Варежском кладбище
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