Мария
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1887
Сын: Краснощек (краснощоков) Куприян (Киприян?) Алексеевич
Отец ребёнка: Краснощек Алексей
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Краснощек Алексей
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мавра Алексеевна
Отец ребёнка: Краснощек Алексей
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ганенко Федора Алексеевна
Отец ребёнка: Краснощек Алексей
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Гликерия Алексеевна
Отец ребёнка: Краснощек Алексей
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Стефанида (Степанида) Алексеевна
Отец ребёнка: Краснощек Алексей
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Краснощек Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Краснощек Алексей
Смерть
Неизвестно