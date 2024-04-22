Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

Место рождения

Гута, Київська область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Гута, Київська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Краснощек (краснощоков) Куприян (Киприян?) Алексеевич

Отец ребёнка: Краснощек Алексей

Гута, Київська область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Краснощек Алексей

Гута, Київська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мавра Алексеевна

Отец ребёнка: Краснощек Алексей

Гута, Київська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ганенко Федора Алексеевна

Отец ребёнка: Краснощек Алексей

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Гликерия Алексеевна

Отец ребёнка: Краснощек Алексей

Гута, Київська область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Стефанида (Степанида) Алексеевна

Отец ребёнка: Краснощек Алексей

Гута, Київська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Краснощек Алексей

Гута, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краснощек Алексей

Смерть
Неизвестно
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