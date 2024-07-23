Ганенко (Краснощек) Федора Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти20.09.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Краснощек Алексей
Мать: Мария
Бракосочетание
?.01.1913
д. Алексеевка Курагинский район
МК 1913
Рождение ребёнка
07.07.1916
Отец ребёнка: Ганенко Прохор Мефодьевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Ганенко Алексей Прохорович
Отец ребёнка: Ганенко Прохор Мефодьевич
Смерть
20.09.1967
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край