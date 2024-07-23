Ганенко (Краснощек) Федора Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенко (Краснощек) Федора Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

20.09.1967

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Краснощек Алексей

Мать: Мария

Бракосочетание
?.01.1913

Муж: Ганенко Прохор Мефодьевич

д. Алексеевка Курагинский район
МК 1913
Рождение ребёнка
07.07.1916

Сын: Ганенко Иван Прохорович

Отец ребёнка: Ганенко Прохор Мефодьевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Ганенко Алексей Прохорович

Отец ребёнка: Ганенко Прохор Мефодьевич

Смерть
20.09.1967
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

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