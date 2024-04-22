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(Краснощек) Варвара Алексеевна

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Место рождения

Гута, Київська область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Краснощек Алексей

Мать: Мария

Гута, Київська область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Лисица Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Лисица Фёдор Васильевич

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица Фёдор Васильевич

Место жительства
Неизвестно
с. Лебяжье Курагинского района Красноярского края
Смерть
Неизвестно
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