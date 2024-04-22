(Краснощек) Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Краснощек Алексей
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Лисица Фёдор Васильевич
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с. Лебяжье Курагинского района Красноярского края
Смерть
Неизвестно